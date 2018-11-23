В Самаре пьяный водитель иномарки сбил двух пенсионерок, переходивших дорогу вне пешеходного перехода

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По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на женщин 1942 и 1944 годов рождения, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили травмы – 76-летняя женщина была госпитализирована, вторая, после оказания медицинской помощи, отпущена домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области