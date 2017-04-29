В Самаре пьяная ссора между родственниками закончилась поножовщиной
29 апреля 2017 13:24
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По указанному адресу прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. По горячим следам сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого в совершении преступления. Пожилого самарца доставили в дежурную часть.
Было установлено, что в кухне квартиры, где они оба проживали, мужчины распивали спиртные напитки. После словесной ссоры пенсионер схватил со стола нож и ранил им родственника. 46-летний пострадавший был госпитализирован в одно из городских медицинских учреждений.
В ходе проверки личности задержанного было установлено, что ранее он не попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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