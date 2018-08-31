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В Самаре проводится проверка по факту гибели двух рабочих на филиале завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный

31 августа 2018 21:51
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При очистке кислородного резервуара произошел хлопок, в результате которого погибли двое рабочих.
Сегодня примерно в 14 часов на территории филиала завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный Красноглинского района Самарской области при очистке кислородного резервуара произошел хлопок, в результате которого погибли двое рабочих.

В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия, следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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