В Самаре проводится проверка по факту гибели двух рабочих на филиале завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный

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В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия, следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области