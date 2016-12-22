В Самаре проверяют места продажи пиротехники

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Чтобы новогодние торжества не были омрачены происшествиями, связанными с использованием некачественной пиротехники, сотрудники отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области проводят внеплановые выездные проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий. Особое внимание при проведении проверки уделяется состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и техническому состоянию первичных средств пожаротушения.Инспекторов интересует наличие первичных средств пожаротушения в помещениях, где реализуется пиротехническая продукция, пожарной сигнализации, планов эвакуации, наличие запасных выходов. Проверяются сертификаты на пиротехническую продукцию, правила ее хранения, проходили ли инструктажи по пожарной безопасности сотрудники магазина.Инспекторы государственного пожарного надзора рекомендуют покупателям при покупке учитывать место предполагаемого использования пиротехнических изделий. Категорически запрещено применять пиротехнические изделия при сильном ветре. В зависимости от категории изделия, запрещено его использование вблизи жилых домов, деревянных строений.Работа по выявлению мест продажи пиротехнических изделий, условий их хранения и реализации будет продолжаться вплоть до праздничных дней, сообщает облМЧС.