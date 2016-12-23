В Самаре прошла акция "Переходи на зеленый"

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Вчера, 22 декабря 2016 года Госавтоинспекция города Самара при поддержке региональной общественной организацией "Самарский Клуб Такси" и Департамента образования г.о. Самара провели широкомасштабное профилактическое мероприятие «Переходи на зеленый» на одном из самых оживленных перекрестков города: проспект Масленникова – улица Мичурина.80 волонтеров – ученики 6 школ города Самара, с помощью специалистов по аквагримму МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» разукрасили свои лица световозвращающими красками на тематику дорожных знаков и вышли на перекресток.На зеленый сигнал светофора для пешеходов ребята переходили дорогу по правилам дорожного движения – согласно разметке, а не по диагонали, как привыкли переходить именно этот участок проезжей части многие взрослые пешеходы. Ребята держали плакаты с призывом и к водителям и к пешеходам быть внимательнее на дороге и взаимовежливее.Еще одна группа волонтеров-школьников держала буквы с надписью САМАРА БЕЗ ДТП. А третья группа – раздавала пешеходам световозвращающие элементы.Патрульный автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками заставлял и водителей и пешеходов мобилизоваться, во время работы зеленой пешеходной секции светофора посредством СГУ инспектор по пропаганде ОГИБДД У МВД России по г. Самара обращал внимание всех участников дорожного движения на особенности перехода дороги именно на этом перекрестке и напоминал основные правила дорожного движения.Несмотря на работу волонтеров и патрульного автомобиля, все равно находились пешеходы, переходящие перекресток по диагонали. В этот вечер их не штрафовали, но через громкоговорящего устройства делали замечание и призывали быть бдительнее.Отметим, что за 11 месяцев 2016 года на территории города Самара произошло 995 ДТП, в которых погиб 51 человек, в том числе 2 детей, и получили травмы различной степени тяжести 1188 человек.