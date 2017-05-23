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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре пропал 15-летний подросток

23 мая 2017 09:50
153
В Самаре пропал 15-летний подросток
Он ушел из школы 20 мая и исчез.

В Самаре пропал Гринев Николай, 15 лет.
20 мая в 15-00 вышел из школы в районе Зубчаниновского шоссе, дальнейшее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 185 см., худощавого телосложения, волосы темно-кориневые, глаза серо-зеленые.
Был одет: брюки черные, рубашка белая, джемпер серый, куртка серая, кеды черные.
Ведется инфопоиск, сообщают в группе "Происшествия Тольятти".
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