В Самаре прохожий угнал дорогую иномарку, у которой ключи находились в замке зажигания, двери были не заперты

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Именно так поступила владелица дорогостоящей иномарки. Транспортное средство стоимостью более 1 млн рублей было припарковано возле одного из гаражей на улице Стара-Загора. Пропажа была обнаружена на следующий день.О данном обстоятельстве 56-летняя хозяйка имущества сообщила в отдел полиции Самары. Сотрудники полиции установили, что на момент пропажи иномарка осталась без присмотра на короткий промежуток времени, при этом двигатель был в рабочем состоянии, ключи находились в замке зажигания, двери были не заперты. Этим, как впоследствии было установлено, воспользовался один из прохожих.В кратчайшие сроки ориентировка на пропавший автотранспорт была направлена всем наружным службам. Вскоре к полицейским поступила информации о том, что в гаражном массиве на улице Мирной экипажем вневедомственной охраны разыскиваемая машина обнаружена. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места обнаружения пропавшего авто задержали и его новоиспеченного «владельца» – самарца 1971 года рождения, ранее судимого за похищение человека.По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции рекомендуют в целях сохранности личного имущества не оставлять в автомобиле ключи от замка зажигания, ценные вещи и документы, даже в том случае, когда владелец покидает транспортное средство всего на несколько минут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.