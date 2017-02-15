В Самаре проходят профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!»

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С начала 2017 года в городе Самаре произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 19 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, 11 из них пассажиры, 5 находились без детских удерживающих устройств.Игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств – это большая опасность. Данные пассивные средства необходимы для обеспечения безопасности пассажиров автомобиля, и уменьшают риск травматизма соответственно на 45-55% и 60-95%.Для снижения тяжести последствий ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних пассажиров, Госавтоинспекцией города Самары в течение февраля 2017 года во всех районах города возле образовательных учреждений проводятся профилактические мероприятия «Пристегни себя и ребенка!».В ходе проведения этих мероприятий сотрудники ГАИ с детьми и родителями-водителями проводят профилактические беседы о правильной перевозке несовершеннолетних пассажиров в транспортных средствах. Так же родителям разъясняются правила дорожного движения и санкции Кодекса об административных правонарушениях РФ.В отношении нарушителей инспекторами полка ДПС вынесено 5 постановлений об административных правонарушениях. С участниками дорожного движения были проведены 32 профилактические беседы о недопущении нарушений Правил дорожного движения, были розданы наглядные агитационные материалы по профилактике дорожно-транспортных происшествий, сообщает горГАИ Самары.