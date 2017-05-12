В Самаре продолжают выявлять подпольные казино

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Сотрудниками органов внутренних дел за этот период в общей сложности изъято более 900 мониторов, системных блоков и материнских плат, игровых аппаратов, оборудования для игры в покер. За указанный период по решениям судов около 1 300 единиц игрового оборудования уничтожены.Так, было возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого безработного жителя Самары 1993 года рождения, сообщает облМВД.В феврале текущего года к сотрудникам полиции поступила информация о том, что в одном из домов, расположенных в Советском районе Самары, функционирует нелегальный интернет-клуб. В ходе проведенной проверки сведения нашли свое подтверждение. Из помещения, оборудованного под игорный зал, полицейские изъяли 13 мониторов и 12 системных блоков. В отношении предполагаемого организатора незаконной игорной деятельности возбудили уголовное дело. Судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Это не первый эпизод противоправной деятельности жителя Самары. В отношении него в марте текущего года уже было возбуждено уголовное дело за организацию и проведение азартных игр по тому же адресу. Тогда полицейские изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялся доступ в сеть Интернет - 12 мониторов и 13 системных блоков, а также черновые записи и денежные средства в сумме 3 550 рублей. В настоящее время решается вопрос об объединении возбужденных уголовных дел в одно производство.