В Самаре продолжают выявлять несанкционированные горки

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С 06 по 12 февраля текущего года на территории г. Самара прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Горка».Цель мероприятия – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей по причине скатывания с горок и наледей, выходящих на проезжую часть. В зимнее время способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий с участием детей снежные горки вблизи дорог. Ребенок, играя на горке, не обращает должного внимания на приближающийся автомобиль, а водитель может не среагировать на опасную ситуацию, а если и успеет, то ему не всегда удастся мгновенно остановить машину в зимних условиях.Поэтому сотрудники дорожной инспекции Госавтоинспекции г. Самары, ежедневно проверяя улично-дорожную сеть, особое внимание уделяют выявлению снежных горок, которые расположены вблизи дорог. В профилактических рейдах задействуются не только сотрудники полиции, но и работники коммунальных служб, а также педагоги и юные инспекторы дорожного движения. Сотрудники полиции при несении службы выявляют несанкционированные горки, информация о которых передается в управление жилищно-коммунальным хозяйством, для принятия мер по ликвидации горок. Сотрудники отделения пропаганды в свою очередь проводят разъяснительную работу с учащимися образовательных учреждений о недопустимости катания с «опасных» горок.Благодаря таким рейдам до настоящего времени удалось предупредить несчастные случаи с детьми при катании с горок, пишет горГАИ Самары.