В Самаре продолжают искать пропавшего 16-летнего подростка

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В дежурную часть отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о пропаже 16-летнего подростка. Утром 6 августа Мордвинцев Никита Сергеевич ушел из дома, расположенного на улице Промышленности, и до настоящего времени не вернулся.Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где может находиться молодой человек. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого и его знакомыми, полицейские обследуют чердаки и подвалы жилого сектора. Ориентировка с приметами мальчика передана всем наружным службам полиции и направлена в другие подразделения органов внутренних дел.Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая.Был одет: джинсовые шорты синего цвета, белая футболка, черные кроссовки.Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам дежурной части отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре: 8(846) 373-73-51 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области