В Самаре продавали фальшивые гаджеты

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В полицию Самаре поступила информация о том, что на территории Ленинского района в одном из торговых центров незаконно реализуется продукция, маркированная под бренд производителя технических устройств. На указанном адресе полицейские задокументировали факт реализации товара, содержащей логотип популярной компании – производителя гаджетов. Как установили стражи правопорядка, устройства, в частности мобильные телефоны и аксессуары к ним, являлись контрафактными.Аналогичную торговую точку полицейские выявили на территории города Тольятти. При ее проверке обнаружены и изъяты устройства с незаконно нанесенным товарным знаком.В отношении 23-летнего ранее не судимого жителя Самары - владельца торговых точек, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают канал поставки контрафактных гаджетов. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Ущерб, причиненный правообладателям товарного знака, составил более одного миллиона рублей, сообщает облМВД.