В Самаре при проверке торговой точки и кафе выявлено несколько нарушений

103

Факт отсутствия специального разрешения на осуществление предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции на днях выявили сотрудники самарской полиции в одной из торговых точек, расположенных на проспекте Кирова. Поводом для проверки деятельности данного магазина стали поступившие от местных жителей сообщения. В ходе работы на месте сотрудники полиции обнаружили в помещение 15 литров алкогольной продукции. При проверке выяснилось, что у владельца торговой точки отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства данной алкогольной продукции. В результате спиртное было изъято из незаконного оборота. По итогам работы в отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении, собощает облМВД.Аналогичные нарушения были зафиксированы при проверке еще одного из самарских заведений. В полицию поступила информация о том, что в увеселительном заведении на улице Южный поселок в Красноглинском районе продают алкоголь сомнительного производства. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по г. Самаре приняли решение проверить полученные данные. В результате сведения о продаже алкоголя в данном заведении подтвердилась. Помимо богатого ассортимента выпечки и остальной закуски в кафе предлагалось приобрести и горячительные напитки. Однако предоставить сотрудникам полиции как официальные документы на алкогольную продукцию, так и специальное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности владелец заведения не смог. По результатам проверки было принято решение о составлении протоколов об административном правонарушении, а также изъятии из незаконного оборота имеющейся в помещении алкогольной продукции.