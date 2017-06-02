В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
2 июня 2017 12:28
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В четверг, 1 июня, в Самаре, на пересечении улиц Урицкого и Аксакова произошел порыв теплотрассы, сообщает 63.ru.
Трубу диаметром 700 мм прорвало на улице Урицкого. Прибывшие на место коммунальной аварии рабочие ремонтной бригады АО «Предприятия тепловых сетей» огородили место порыва, раскопали котлован и приступили к сварке дефектного участка.
Автомобильное движение по дороге не перекрывалось.
Основные ремонтные работы сотрудники АО «Предприятия тепловых сетей» планируют завершить 2 июня.
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