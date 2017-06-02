Я нашел ошибку
Главные новости: 
Под действие закона о «группах смерти» попадут 7 тысяч пабликов «ВКонтакте»
Под действие закона о «группах смерти» попадут 7 тысяч пабликов «ВКонтакте»
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
сегодня  Пятница, 2 июня, 13:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/06:
USD 56.54
-0.15
EUR 63.53
0.12
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого

2 июня 2017 12:28
55
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
На месте коммунальной аварии работают сотрудники АО «Предприятия тепловых сетей».

В четверг, 1 июня, в Самаре, на пересечении улиц Урицкого и Аксакова произошел порыв теплотрассы, сообщает 63.ru.

Трубу диаметром 700 мм прорвало на улице Урицкого. Прибывшие на место коммунальной аварии рабочие ремонтной бригады АО «Предприятия тепловых сетей» огородили место порыва, раскопали котлован и приступили к сварке дефектного участка.

Автомобильное движение по дороге не перекрывалось.

Основные ремонтные работы сотрудники АО «Предприятия тепловых сетей» планируют завершить 2 июня.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 июня 2017  20:22
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
За ложный донос об угоне автомобиля житель Новокуйбышевска принудительно отработает 10 месяцев
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.  Закон
141
1 июня 2017  20:12
Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб.
За мошенничество осуждена директор самарской турфирмы «Алекс Тур»
Она, завладев денежными средствами клиента в сумме 103 000 рублей, распорядилась ими в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшему... Закон
924
1 июня 2017  16:02
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осужден бывший глава администрации поселка Мирный за злоупотребление должностными полномочиями
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
158
1 июня 2017  15:40
Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на реконструкцию орошаемого участка на землях ООО Агрофирма «Белозерки» в зоне ЗНС-4 Тольяттинской оросительной системы, в сумме более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были.
В Тольятти гендиректор Агрофирмы «Белозерки» мошенническим путем получил 11 миллионов рублей
Он предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявление и пакет документов на предоставлении субсидий в целях... Закон
203
1 июня 2017  14:26
Отмечен крайне низкий уровень готовности данных детских лагерей.
В Красноярском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения при проверке ДОЦ «Россия» и «Тихие озера»
Отмечен крайне низкий уровень готовности данных детских лагерей.  Закон
555
1 июня 2017  00:50
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях.
В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах
Теперь в Самаре запрещено размещать транспортные средства на спортивных и детских площадках, на газонах, пляжах и береговых линиях. Закон
907
31 мая 2017  23:58
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
Глава СПЧ: подсудимые должны быть в клетках только в особых случаях, остальных можно помещать за обычные стойки
  Закон
180
Весь список
Происшествия
2 июня 2017  12:44
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Таким образом они хотели сорвать проведение Кубка конфедераций. Происшествия
5
2 июня 2017  12:28
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
На месте коммунальной аварии работают сотрудники АО «Предприятия тепловых сетей». Происшествия
54
2 июня 2017  11:27
На Лесной улице в Самаре ночью сгорел автомобиль
На Лесной улице в Самаре ночью сгорел автомобиль
Пожар тушили 10 человек. Происшествия
77
Весь список
Криминал
2 июня 2017  12:06
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
Они направили своему знакомому несколько смс-сообщений с угрозами. Криминал
42
2 июня 2017  12:01
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
Рейды прошли в рамках операции «Путина-2017». Криминал
52
2 июня 2017  10:20
Тольяттинец подозревается в том, что обокрал сестру, а ранее - родителей Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека.
Тольяттинец обокрал сестру, а ранее - родителей
Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека. Криминал
155
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
335
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1261
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
750
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1469
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1555
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1757
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1588
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1251
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
823
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1143
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2421
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3420
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится Фестиваль красок Холи
Фестиваль набережных ВолгаФест в Самаре: программа
Областной турнир «Лето с футбольным мячом» открывается в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

1127

В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

1120

В Самаре ветром свалило дерево прямо на 59-летнего мужчину

498
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3729

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3261

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3109
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Салахов Дамир Абдрахманович

Куницын Дмитрий Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда