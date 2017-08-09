В Самаре полицейские задержали молодого человека с крупной партией синтетического наркотика

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При проверке автомобиля задержанного полицейские обнаружили 10 свертков с синтетическим наркотиком, общей массой около десяти граммов.По статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции призывают граждан сообщать обо всех фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обращаться можно в ближайший отдел полиции или по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области