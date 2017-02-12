В Самаре полицейские задержали автовора

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С заявлением о пропаже имущества в полицию обратилась 54-летняя хозяйка автомобиля. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 29-летний житель Самары.В ходе опроса он признался в совершении кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный навигатор изъят и возвращен законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.