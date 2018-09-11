В Самаре полицейские разыскивают водителя , который сбил мальчика на переходе и скрылся с места ДТП

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В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153а или по телефону: 8 (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре.Так же вы можете обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.