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В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В Самаре полицейские разыскивают водителя , который сбил мальчика на переходе и скрылся с места ДТП
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В Самаре полицейские разыскивают водителя , который сбил мальчика на переходе и скрылся с места ДТП

11 сентября 2018 17:44
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В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В Самаре, 10 сентября, в 14 часов 15 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Промышленности в направлении от ул. Авроры в сторону ул. Каменногорская, в районе дома № 139 по ул. Промышленности не уступил дорогу и сбил мальчика 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153а или по телефону: 8 (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре.

Так же вы можете обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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