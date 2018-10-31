В Самаре полицейские ищут водителя, который сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП

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21.10.2018 года в 19:00 час. неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Промышленности со стороны ул. Балаковская в направлении ул. Партизанская, в районе дома № 201, расположенного по ул. Промышленности, допустил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зелёный) сигнал светофора. В результате происшествия водитель оставил место ДТП, а пешеход обратилась за медицинской помощью.Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 951-91-21 (ДЧ полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре), 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области