В Самаре полицейские ищут водителя, который сбил на переходе женщину и скрылся с места ДТП
31 октября 2018 16:09
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Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП или тех, кто располагает информацией о личности скрывшегося автомобилиста, обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 951-91-21 (ДЧ полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре), 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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