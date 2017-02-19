В Самаре покупатель автомобиля ударил молотком по голове хозяина, требуя у него отдать ключи от машины
19 февраля 2017 13:14
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Было установлено, что некоторое время назад 35-летний самарец на одном из интернет-сайтов выставил на продажу свой автомобиль. На объявление откликнулся молодой человек. Мужчины договорились о встрече около одного из домов на улице Коммунистической.
В назначенное время владелец автомобиля подъехал к указанному месту. Туда же прибыл и потенциальный покупатель – парень, на вид которому было не больше 25 лет. Во время осмотра автомобиля молодой человек указал продавцу на якобы имеющиеся следы перекраски транспортного средства. Владелец автомашины наклонился, чтобы проверить возможный дефект. Неожиданно покупатель достал молоток и начал наносить продавцу удары по голове, требуя у него отдать ключи от автомобиля. Однако, несмотря на полученные травмы, хозяин автотранспорта смог подняться на ноги. Испугавшись, нападавший убежал.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что нападавшим является местный житель 1995 года рождения. По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники выяснили точный адрес разыскиваемого, выехали на место и задержали подозреваемого. В ходе разговора с полицейскими молодой человек признался в нападении на мужчину и показал место, куда спрятал молоток, которым наносил удары.
Накануне по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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