В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина, переходившая дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора

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По предварительной информации сотрудников полиции, при повороте направо, на зеленый сигнал светофора, у дома 323 по улице Ново-Садовой водитель допустил наезд на пешехода, женщину 1940 года рождения, которая пересекала проезжую часть улице Ново-Вокзальной по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход скончалась на месте, до приезда скорой медицинской помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области