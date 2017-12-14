В Самаре по вине водителя ВАЗ 2115 пострадали две иномарки

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Одно из ДТП произошло днем в 11:00 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2115, двигался по Самарскому шоссе, со стороны улицы Белорусской. По предварительной информации полицейских, водитель нарушил правила расположения ТС на проезжей части и столкнулся с автомашиной Renault Logan, двигавшейся во встречном направлении, после чего продолжил движение и допустил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruiser, двигавшемся также во встречном направлении. В результате ДТП 26-летний водитель автомашины ВАЗ был госпитализирован с травмами головы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области