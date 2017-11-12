В Самаре по 14 микрорайону ночью гуляла корова
12 ноября 2017 09:34
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Ночью в субботу, 11 ноября, жители 14 микрорайона наблюдали необычную для города картину: возле дома № 186 по улице Стара-Загора «паслась» корова (или бычок). Откуда она пришла – для всех загадка. Как пишут очевидцы в соцсетях, ранее животное видели в лесопарке около больницы имени Середавина, сообщает ПроГородСамара.
«Звонили 112, сказали разберутся, наверно, не поверили. На конюшне спрашивали, сказали не их», - пишет одна из свидетельниц явления горожанам коровы.
Другой комментатор выразил уверенность в том, что буренка пришла с фермы, расположенной неподалеку в лесу:
«Это оттуда - 100%, больше неоткуда взяться».
Не обошлось и без шутливых предположений о том, что животное шло в «Макдоналдс» или наоборот сбежало оттуда.
«Мы просто на 14 сельское хозяйство развиваем. На нас вся Россия держится!», - пошутил еще один пользователь соцсети.
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