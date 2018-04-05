В Самаре перекрыли проспект Ленина из-за подозрительного предмета

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О бесхозном пакете около дома полицейским сообщили бдительные горожане.На место происшествия прибыли полицейские, сотрудники МЧС и скорой помощи.Специалисты обследовали пакет,но в нем был только мусор. На данный момент оцепление с территории сняли.Фото: соцсети