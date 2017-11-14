В Самаре парень отобрал у своей матери 10 тысяч рублей и потратил на собственные нужды

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Участковые уполномоченные полиции проверили места возможного появления молодого человека. В итоге разыскиваемый был задержан в день поступления сообщения о преступлении. Свою вину парень признал. Деньги, похищенные у матери, как выяснили полицейские, он потратил на собственные нужды.По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.