В Самаре памятник водопроводу дал течь и затопил дворовую территорию
24 сентября 2018 22:21
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В микроблоге на это уже отреагировали глава Самары Елена Лапушкина и владельцы памятника ООО "РКС-Самара", которые сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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