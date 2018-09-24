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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре памятник водопроводу дал течь и затопил дворовую территорию

24 сентября 2018 22:21
103
Решением этой проблемы уже занимаются.
Самарцы в Твиттере жалуются на арт-объект в честь городского водопровода, который дал течь и затопил двор дома №54 на улице Полевой.

В микроблоге на это уже отреагировали глава Самары Елена Лапушкина и владельцы памятника ООО "РКС-Самара", которые сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы, передает vkonline.ru.

Фото: vkonline.ru 
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