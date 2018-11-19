В Самаре отец и две его дочки попали в больницу с признаками отравления угарным газом

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Предположительно, пострадавшие отравились угарным газом.Прибывшие врачи "скорой помощи" увезли пострадавших в медучреждения.У девочек, по предварительным данным, легкая степень отравления.Детей оставили под наблюдением в стационаре.Мужчина в тяжелом состоянии находится в отделении токсикологии.Мать девочек, предположительно, тоже получила легкое травление, она находится с детьми.Обстоятельства случившегося устанавливаются.