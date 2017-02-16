В Самаре около своего дома был жестоко избит металлическими прутьями адвокат
16 февраля 2017 17:16
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14 февраля (около дома юриста) на него напали четверо неизвестных в масках и жестоко избили металлическими прутьями.
Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и серьезные травмированы ноги.
По словам источника, знакомого с ситуацией, инцидент может быть напрямую связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.
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