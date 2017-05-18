В Самаре около подъезда дома к пенсионерке подбежал мужчина, выхватил из ее рук кошелек и скрылся

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В момент, когда женщина держала кошелек в руках, к ней подбежал мужчина, выхватил портмоне и скрылся во дворах. В итоге, добычей злоумышленника стали денежные средства в размере 1 850 рублей.В ходе работы над поступившим от потерпевшей заявлением сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр территории, опросили жильцов близрасположенных домов. Кроме того, стражи правопорядка проверили на причастность к инциденту местных жителей, уже имевших в прошлом проблемы с законом. Оперативники получили информацию о том, что грабеж мог совершить безработный житель Самары 1979 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Мужчину задержали.В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют подозреваемого на причастность к другим противоправным деяниям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.