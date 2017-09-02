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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночью загорелась крупная свалка напротив кладбища Рубежное

2 сентября 2017 12:57
243
Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.
ЧП произошло в ночь на 2 сентября.

Район сильно задымлен.

На месте происшествия работают 10 спасателей и три единицы спецтехники. 

Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

Угрозы населению нет, т.к. свалка расположена в бывшем глиняном карьере, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

По словам местных жителей, это несанкционированная свалка.
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Комментарии



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