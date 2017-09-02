В Самаре ночью загорелась крупная свалка напротив кладбища Рубежное
2 сентября 2017 12:57
243
Район сильно задымлен.
На месте происшествия работают 10 спасателей и три единицы спецтехники.
Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.
Угрозы населению нет, т.к. свалка расположена в бывшем глиняном карьере, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.
По словам местных жителей, это несанкционированная свалка.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 сентября 2017 20:47
Он пробудет под домашним арестом до 3 ноября включительно. Закон
362
1 сентября 2017 18:28
Причинив организации ущерб на сумму 570 тысяч рублей. Закон
477
1 сентября 2017 14:58
О поимке предполагаемых организаторов теракта ФСБ объявила накануне, 31 августа. Закон
249
31 августа 2017 19:39
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в... Закон
201
31 августа 2017 18:39
Закон
199
31 августа 2017 18:15
В настоящее время органами местного самоуправления ведутся работы по уничтожению дикорастущих растений. Закон
187
30 августа 2017 19:50
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года. Закон
205
Происшествия
2 сентября 2017 12:57
Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Происшествия
240
2 сентября 2017 12:52
Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Похищенное мобильное устройство полицейские обнаружили в одном из городских... Происшествия
102
2 сентября 2017 12:02
Пожар тушили 9 человек. Происшествия
171
Криминал
2 сентября 2017 11:36
Скорую помощь пострадавшему женщина вызвала самостоятельно. Криминал
147
2 сентября 2017 10:23
В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске Местный житель год уклонялся от исправительных работ. Криминал
130
1 сентября 2017 13:53
Возбуждено уголовное дело. Криминал
389
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
837
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
559
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7381
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1542
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6153
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1947
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
679
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2327
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2136
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1774
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1934
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6255
Мероприятия