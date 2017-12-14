В Самаре ночью тушили пожар в автосервисе на Московском шоссе
14 декабря 2017 10:35
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В ночь на 14 декабря по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, произошел пожар.
Горело оборудование в автосервисе на 10 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человека личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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