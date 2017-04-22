В Самаре ночью тушили пожар на ул. Магистральная

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В ночь на 22 апреля по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Магистральная, произошел пожар. Горел сарай на площади 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.