В Самаре ночью на проспекте Масленникова горели автомобили

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В ночь на 24 апреля по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, пр-т Масленникова, произошел пожар.Горели легковые автомобили.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.