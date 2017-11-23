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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночной грабитель попал в объектив подъездной камеры

23 ноября 2017 21:38
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Когда женщина стала доставать ключи от подъездной двери, грабитель вырвал сумку из ее рук и сбежал. Пострадавшая кинулась вслед, но догнать вора не удалось.
Ночью во дворе дома на улице Свободы, д. 89 злоумышленник вырвал у женщины сумку. Кража произошла перед подъездом и попала на подъездные камеры. Об этом сообщает программа "Безопасный дом".

На кадрах видно, что мужчина в одежде темного цвета преследовал жертву до подъезда. Когда она стала доставать ключи, вырвал сумку из рук и сбежал. Пострадавшая кинулась вслед, но догнать вора не удалось. На место происшествия немедленно приехал наряд полиции и ДПС, преступника пытались найти по «горячим следам» в ту же ночь.

Видеозаписи переданы в полицию, ведется розыск преступника.







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