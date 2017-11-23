В Самаре ночной грабитель попал в объектив подъездной камеры

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На кадрах видно, что мужчина в одежде темного цвета преследовал жертву до подъезда. Когда она стала доставать ключи, вырвал сумку из рук и сбежал. Пострадавшая кинулась вслед, но догнать вора не удалось. На место происшествия немедленно приехал наряд полиции и ДПС, преступника пытались найти по «горячим следам» в ту же ночь.Видеозаписи переданы в полицию, ведется розыск преступника.