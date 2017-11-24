В Самаре несовершеннолетний учащийся колледжа ограбил студента

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
Очередное громкое заявление он сделал во время недавнего интервью.
Илон Маск: Искусственный интеллект — это геноцид человечества
В новом спортивном комплексе играть в хоккей, заниматься шорт-треком и фигурным катанием смогут 360 детей и подростков.
Михаил Бабич и Рустам Минниханов открыли ледовый дворец в Тюлячинском районе Татарстана
В рамках торжественно концерта юбиляров поздравят почетные гости.
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Накануне собственники квартир в недостроенном жилом комплексе рассказали о своих проблемах на расширенном совещании, которое провел врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Владимир Василенко принял участие во встрече дольщиков ЖК «Кристалл»
На очередном заседании Думы г.о. Тольятти было рассмотрено 13 вопросов. Примечательно, что на заседании присутствовали гости из болгарского города-побратима Казанлык: главный архитектор Георги Стоев и члены муниципального совета Стефка Димитрова и Ахмед М
Депутаты рассчитывают на успешное завершение благоустройства
23 ноября на участке рядом с домом 68 на Майском проезде депутаты городской Думы при участии общественной организации, представляющей интересы многодетных семей, обсудили вопросы обеспечения коммуникациями участков для многодетных семей, которые были выде
Депутаты обсудили варианты решения проблем многодетных семей Тольятти
Цель которого – подчеркнуть важность и необходимость использования пешеходами световозвращающих элементов при движении в темное время суток.
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
сегодня  Пятница, 24 ноября, 18:49
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/11:
USD 58.46
-0.55
EUR 69.18
-0.22
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре несовершеннолетний учащийся колледжа ограбил студента

24 ноября 2017 15:24
96
17-летний юноша не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
17-летний юноша не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В минувший понедельник, 20 ноября, в отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре обратился житель областного центра 1999 года рождения. Молодой человек рассказал, что на улице Стара-Загора несколько минут назад у него произошел конфликт с двумя подростками, в ходе которого один из них открыто похитил тысячу рублей.

По результатам общения с заявителем у сотрудников полиции появились в распоряжении приметы участников инцидента, а также пути их отхода. Оперативники приступили к отработке выясненной информации. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних также начали проверять на причастность к грабежу несовершеннолетних, состоящих на учете. В результате проверки полученной в ходе работы информации сотрудники полиции установили личность грабителя.

17-летний подросток, по имеющимся у полиции данным, ранее привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время учится в одном из самарских колледжей. В ходе общения с сотрудниками органов внутренних дел молодой человек подтвердил, что во время конфликта отобрал у своего оппонента деньги и потратил их на личные нужды.

По статье «Грабеж», было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


 Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
24 ноября 2017  18:37
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
Житель Отрадного проведет в колонии более 8 лет за разбойное нападение на приятеля
  Закон
0
24 ноября 2017  15:00
Самарский областной суд признал повышение тарифов на воду для жителей Самары незаконным
Самарский областной суд признал повышение тарифов на воду для жителей Самары незаконным
  Закон
101
23 ноября 2017  23:43
Он будучи пьяным начал бесцельно ходить по салону, нецензурно выражаться и провоцировать конфликты. В ходе одного из них он несколько раз ударил по голове и по шее одного из пассажиров.
Суд оштрафовал топ-менеджера завода «Алтай-Кокс» Скороходова за авиадебош
Он будучи пьяным начал бесцельно ходить по салону, нецензурно выражаться и провоцировать конфликты. В ходе одного из них он несколько раз ударил по голове и по... Закон
274
23 ноября 2017  23:32
Там объяснили взимание платы «несостоятельностью» тарифа ОМС, который не покрывает расходы на лечение.
Генпрокуратура обвинила онкоцентр им. Блохина в поборах с пациентов
 Там объяснили взимание платы «несостоятельностью» тарифа ОМС, который не покрывает расходы на лечение.    Закон
319
23 ноября 2017  23:30
Он незаконно получил более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были.
В Тольятти генерального директора ООО «Белозерки» ждет суд за мошенничество
Он незаконно получил более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были.   Закон
412
23 ноября 2017  23:04
В случае, если вина сотрудника будет доказана в суде, он будет уволен из органов внутренних дел
В Самарской области под суд пойдет полицейский, обвиняемый в превышении должностных полномочий
В случае, если вина сотрудника будет доказана в суде, он будет уволен из органов внутренних дел.  Закон
210
23 ноября 2017  18:31
Он обвиняется по статье
В Безенчукском районе молодой человек не менее двух раз ударил ножом сотрудника ДПС, теперь его ждет суд
 Он обвиняется по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих... Закон
300
Весь список
Происшествия
24 ноября 2017  15:39
По словам водителя фуры, женщина попала в слепую зону.
На улице Победы в Самаре под колесами фуры погибла женщина
По словам водителя фуры, женщина попала в слепую зону.  Происшествия
149
24 ноября 2017  15:24
17-летний юноша не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
В Самаре несовершеннолетний учащийся колледжа ограбил студента
17-летний юноша не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.   Происшествия
95
24 ноября 2017  14:27
65-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы, спины и ног.
В Самаре на улице Мориса Тореза девушка за рулем Рено Логан сбила мужчину, переходившего дорогу
65-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы, спины и ног.  Происшествия
104
Весь список
Криминал
24 ноября 2017  14:17
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
В Тольятти задержали грабителя микрофинансовой организации
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.  Криминал
101
24 ноября 2017  14:01
Экипаж ДПС по горячим следам задержал подозреваемых в ограблении самарца Обоих задержанных ранее уже судили.
Экипаж ДПС по горячим следам задержал подозреваемых в ограблении самарца
Обоих задержанных ранее уже судили. Криминал
154
24 ноября 2017  13:19
В Самаре иностранец пытался дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику таможенной службы Возбуждено уголовное дело.
В Самаре иностранец пытался дать взятку в 25 тысяч рублей сотруднику таможенной службы
Возбуждено уголовное дело. Криминал
102
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4782
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1677
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8556
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2397
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9720
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2781
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1284
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1387
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1736
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1626
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1363
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2991
Весь список

Мероприятия
Самарское музыкальное училище им. Д.Г.Шаталова отметит 115-летие со дня основания
Госавтоинспекция и "Ночной патруль" проведут профилактическое мероприятие «Самара! Зажигай!»
В Самаре пройдет Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре появится Северное шоссе

1225

На стадионе «Самара-Арене» устанавливают козырьки над трибунами

550

В Тольятти генерального директора ООО «Белозерки» ждет суд за мошенничество

344
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2895

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2359

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2337
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда