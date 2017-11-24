В Самаре несовершеннолетний учащийся колледжа ограбил студента

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В минувший понедельник, 20 ноября, в отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре обратился житель областного центра 1999 года рождения. Молодой человек рассказал, что на улице Стара-Загора несколько минут назад у него произошел конфликт с двумя подростками, в ходе которого один из них открыто похитил тысячу рублей.По результатам общения с заявителем у сотрудников полиции появились в распоряжении приметы участников инцидента, а также пути их отхода. Оперативники приступили к отработке выясненной информации. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних также начали проверять на причастность к грабежу несовершеннолетних, состоящих на учете. В результате проверки полученной в ходе работы информации сотрудники полиции установили личность грабителя.17-летний подросток, по имеющимся у полиции данным, ранее привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время учится в одном из самарских колледжей. В ходе общения с сотрудниками органов внутренних дел молодой человек подтвердил, что во время конфликта отобрал у своего оппонента деньги и потратил их на личные нужды.По статье «Грабеж», было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области