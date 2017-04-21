В Самаре нелегально продавали косметические лосьоны

86

К сотрудникам полиции Кировского района поступила информация от неравнодушных жителей о том, что в одном из киосков, расположенных на улице Георгия Димитрова, осуществляется торговля так называемыми «фанфуриками» под видом косметических лосьонов. По словам граждан, покупатели используют продукцию не по назначению.Для отработки поступившей информации стражи правопорядка прибыли по указанному в сообщении адресу. В ходе проверки объекта полицейские зафиксировали факт нарушения запрета на продажу подобной продукции. Во время разговора сотрудники торговой точки признались полицейским, что знали об установленных ограничениях. Правоохранители изъяли из оборота около 10 литров спиртосодержащей продукции.В отношении владельца киоска составлен протокол об административном правонарушении, сообщает облМВД.