В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили

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В начале мая Арбитражным судом Самарской области было вынесено решение о привлечении ООО «Услада» к административной ответственности, установленной ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, за незаконное использование товарных знаков «Хуторок сказок», принадлежащих АО «АККОНД».Общество «Услада», выступая в качестве декларанта, предъявило к таможенному декларированию с применением таможенной процедуры экспорта товар – кондитерские изделия собственного производства, отправляемый в Республику Азербайджан. В результате применения системы управления рисками и фактического контроля Самарской таможней было установлено, что на товаре – вафли «Хуторок сказок» имеется изображение, сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими АО «АККОНД», то есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет этикетку товара, производимого АО «АККОНД». В рамках приостановления выпуска товара правообладатель заявил о нарушении своих прав и законных интересов в отношении указанного объекта интеллектуальной собственности. По результатам принятых мер в отношении ООО «Услада» возбуждено дело об административном правонарушении.Привлеченное в качестве третьего лица в процесс рассмотрения дела Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области также подтвердило нарушение законодательства обществом «Услада» выразившееся в незаконном использовании в своей коммерческой деятельности по производству и реализации кондитерских изделий – вафли «Хуторок сказок» элементов сходных с товарными знаками зарегистрированными за АО «АККОНД».По решению суда общество заплатит штраф в размере 100 000 рублей, товарная партия кондитерских изделий в количестве 1 тонна 250 килограмм изъята из гражданского оборота и уничтожена, сообщает пресс-служба Самарской таможни.