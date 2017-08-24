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В Самаре нашли хозяина израильского автомата, который в гаражах нашла школьница

24 августа 2017 13:15
94
В Самаре нашли хозяина израильского автомата, который в гаражах нашла школьница
Мужчина безработный, ранее не судим.

Самарские силовики задержали хозяина израильского автомата, который на улице нашла 12-летняя школьница. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, передает портал «Волга-Ньюс». Уголовное дело завели по статье «незаконное хранение оружия». Подозреваемый – 36-летний самарец. Мужчина безработный, ранее не судим.

Эксперты признали автомат боевым. В магазине был только один патрон. Сейчас силовики устанавливают, где самарец взял иностранное оружие.

Напомним, автомат израильского производства был найден школьницей в кустах в гаражном массиве Промышленного района.


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