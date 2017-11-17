В Самаре напротив КРЦ «Звезда» трехсекционный трамвай сошел с рельсов
17 ноября 2017 21:43
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Одна из секций соскочила с рельсов.
Из-за аварии трамваи №№5, 20 и 22 изменили маршрут. Транспорт, который следует в город, разворачивается в обратную сторону на кольце в овраге Подпольщиков.
Фото: «Новости Самара life»/Vk.com
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