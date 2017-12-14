В Самаре начата проверка по сообщениям о падении глыбы льда на ребенка

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12 декабря в сети Интернет появилась информация о том, что на улице Товарной города Самары на 3-летнюю девочку упала глыба льда, в результате чего ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно – медицинское исследование, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.