В Самаре на ж/д переезде на улице Речной электричка снесла «Запорожец»
23 декабря 2017 16:21
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"Электричка снесла ЗАЗ Сенс. Со слов водителя легковушки, когда он подъехал к переезду выключился сигнал семафора. Когда машина почти проехала переезд ее снес поезд. К счастью пострадавших нет. На месте проишествия работали сотрудники ГИБДД", - рассказали свидетели ЧП.
По словам водителя легковушки, семафор был выключен, очевидцы утверждают, что он работал исправно.
Фото: «ДТП Самара»
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