В Самаре на улице грабитель подбежал к мужчине сзади, ударил бутылкой по голове и вытащил из кармана деньги

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили прозвище преступника, а также его возможное местонахождение.Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным по горячим следам задержали мужчину.По информации стражей правопорядка 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершение кражи.В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Мужчина в совершении преступления признался. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области