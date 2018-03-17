Я нашел ошибку
Главные новости: 
Горожан поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
В Сызрани открыт новый физкультурно-спортивный комплекс с двумя бассейнами
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В Волжском районе, при столкновении трех автомобилей на Уральском шоссе, водителя ВАЗ-2107 зажало в салоне авто
В Ставропольском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, погибшего пассажира из покореженного автомобиля доставали спасатели
В Ставропольском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, погибшего пассажира из покореженного автомобиля доставали спасатели
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
В Самаре на улице Железной Дивизии горел торговый контейнер
Случаи заболевания зарегистрированы среди домашних собак, крупного рогатого скота, лис. Наибольшее количество случаев заболевания бешенством было зарегистрировано среди домашних животных (домашние собаки - 50%).
В Самарской области с начала года зарегистрировано 6 случаев заболеваний бешенством среди животных
Следующий матч самарцы проведут дома, на стадионе
"Крылья Советов" в гостях победили новосибирскую "Сибирь" - 1:0
Бизнесмены Юрий Шефлер и Валентин Гапонцев, фигуранты «кремлевского списка» США, решили привлечь известных лоббистов для оценки последствий попадания в перечень. Еще один фигурант доклада — Фархад Ахмедов — собирается идти в суд.
Бизнесмены, фигуранты «кремлевского списка» США, наняли лоббистов для оценки последствий попадания в перечень
С 17 по 21 марта на льду «Роснефть Арены» будут сражаться восемь команд.
В Сызрани стартуют Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей 11 лет
сегодня  Воскресенье,18 марта, 00:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/03:
USD 57.49
0.47
EUR 70.81
0.29
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Железной Дивизии горел торговый контейнер

17 марта 2018 20:22
216
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
17 марта в 17:14 по адресу: Самара, Промышленный район, улица Железной Дивизии, произошел пожар.

Горел торговый контейнер на площади 30 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был локализован в 17:28, пожар ликвидирован в 17:31.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 марта 2018  20:22
Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства при досудебном соглашении обвиняемого о сотрудничестве, который оказал органам предварительного расследования содействие в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном пресле
В Чапаевске мужчина осужден к 13 годам колонии за оборот наркотиков
Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства при досудебном соглашении обвиняемого о сотрудничестве, который оказал органам предварительного... Закон
354
16 марта 2018  18:29
Подрядчик ФСИН и МВД украл сам у себя джип.
В Самаре возбуждено дело о покушении на мошенничество в сфере страхования
Подрядчик ФСИН и МВД украл сам у себя джип.  Закон
270
15 марта 2018  19:16
За эту
Самарец год проведет на исправительных работах за обещание "снять порчу" со своего знакомого
За эту "услугу" он получил от заказчика 20 тысяч рублей, а также под предлогом проверки на «наличие порчи» заполучил его сотовый телефон, при помощи... Закон
293
15 марта 2018  00:40
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.
Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена
Областной арбитражный суд восстановил за компанией «Лагуна» право собственности на участок в границах лесопарка.   Закон
595
14 марта 2018  15:21
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
Житель Сызрани лишился на 7 лет свободы за убийство сожительницы
  Закон
239
14 марта 2018  15:10
В суде подсудимый вину признал полностью.
Самарец, вырвавший сотовый телефон из рук школьницы, отправится в колонию
В суде подсудимый вину признал полностью.   Закон
305
13 марта 2018  21:05
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
В Похвистнево на пенсионерку, которая хранила в гараже свыше 4 000 литров фальсифицированного алкоголя, заведено уголовное дело
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  Закон
308
Весь список
Происшествия
17 марта 2018  21:05
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В Волжском районе, при столкновении трех автомобилей на Уральском шоссе, водителя ВАЗ-2107 зажало в салоне авто
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. ... Происшествия
218
17 марта 2018  20:46
В Ставропольском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, погибшего пассажира из покореженного автомобиля доставали спасатели
В Ставропольском районе столкнулись ВАЗ и грузовик, погибшего пассажира из покореженного автомобиля доставали спасатели
  Происшествия
198
17 марта 2018  20:22
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.
В Самаре на улице Железной Дивизии горел торговый контейнер
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.  Происшествия
215
Весь список
Криминал
17 марта 2018  12:28
Подросток в Сызрани пытался украсть брюки в спортивном магазине Выяснилось, что он проживает в полной благополучной семье.
Подросток в Сызрани пытался украсть брюки в спортивном магазине
 Выяснилось, что он проживает в полной благополучной семье.  Криминал
251
17 марта 2018  11:37
Тольяттинец ограбил девушку-соседку Пока она пыталась вернуть имущество, мужчину задержали за другие преступления.
Тольяттинец ограбил девушку-соседку
Пока она пыталась вернуть имущество, мужчину задержали за другие преступления. Криминал
243
17 марта 2018  11:24
В Жигулевске сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации граждан Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до трех лет.
В Жигулевске сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации граждан
Подозреваемой грозит лишение свободы сроком до трех лет. Криминал
262
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
923
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
716
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
658
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1369
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
851
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
932
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1537
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
860
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4099
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2333
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2790
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2669
Весь список

Мероприятия
21 марта в Самаре состоится праздник «Здравствуй, Навруз!»
В Самаре проведут большие дизайн-выходные
Полицейские Ставропольского района организовали для детей школы-интерната традиционную благотворительную акцию
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда