В Самаре на улице Вольской водитель «Toyota Avensis» сбил пенсионерку, переходившую дорогу

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Одно из ДТП произошло днем в Самаре. Мужчина 1985 года рождения, управляя автомашиной «Toyota Avensis», двигался по улице Вольской со стороны улицы Калинина. По предварительной информации полицейских, в районе дома №79 по улице Вольской, водитель допустил наезд на пешехода 1945 года рождения, которая переходила проезжую часть вне установленного для перехода месте.В результате ДТП пострадал пешеход, 72-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами плеча и таза.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области