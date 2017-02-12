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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на улице Воинской в киоске незаконно торговали алкоголем

12 февраля 2017 14:42
133
В отношении владельца магазина сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении.
В полицию за помощью обратились жители Куйбышевского района. Они рассказали о том, что в торговой точке, расположенной на улице Воинской, нарушают правила продажи алкогольной продукции.

Сотрудники отдела полиции провели проверку поступившей информации. Полицейские установили, что реализация алкогольной продукции велась из нестационарного торгового объекта.

В отношении владельца магазина сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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