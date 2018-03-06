В Самаре на улице Утевской поздно вечером горел строительный вагончик

327

Горел строительный вагончик на площади 30 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 22:39, пожар ликвидирован в 22:45.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС