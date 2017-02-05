В Самаре на улице Уральской водитель «Lada Priora» повторно задержан пьяным за рулем

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Сотрудники полиции установили, что в отношении самарца уже имеется вступившее в законную силу решение суда, согласно которому он был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение - мужчину оштрафовали и лишили водительского удостоверения. В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.