В Самаре на улице Уфимской на девушку напал мужчина, вырвал из рук сумку и убежал

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Полицейские выяснили у потерпевшей и очевидцев преступления приметы подозреваемого, а также направление, в котором он скрылся.Сотрудники полиции установили, что схожий по приметам мужчина проживает в одном из близлежащих домов и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.Он сознался в совершении преступления. Похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшей.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.