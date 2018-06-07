В Самаре на улице Степана Разина горело неэксплуатируемое здание

Горело неэксплуатируемое здание на площади 50 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар удалось локализовать в 16:05, пожар был ликвидирован в 16:25.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС