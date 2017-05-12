В Самаре на улице Стара-Загора горели вещи на балконе дома

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В Самаре на улице Стара-Загора горели вещи на балконе дома12 мая в 15:24 по адресу: Самара, Кировский район, улица Стара-Загора, произошел пожар.Горели домашние вещи на балконе на площади 10 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 5 единиц техники.Пожар был локализован в 15:46, пожар ликвидирован в 15:47.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.