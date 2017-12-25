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В Самаре на улице Советской таксист залетел под трамвай

25 декабря 2017 23:19
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Время простоя трамваев 23 минуты в оба направления.
В понедельник, 25 января, в Самаре на улице Советской водитель на автомобиле Яндекс такси залетел под трамвай, сообщает trkterra.ru со ссылкой на очевидцев. 

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», - сообщил очевидец.

Передняя часть машины оказалась смята. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Из-за ДТП движение трамваев по Советской было заблокировано.

"Вот тебе и Яндекс Такси: по поводу ДТП 25.12.17 на пересечении Советской/Нагорной: вина водителя автомобиля. Время простоев трамваев 23 минуты в оба направления!!!!", - сообщают в Твиттере ТТУ Самара.


Фото: vk.com/dtp_sam





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