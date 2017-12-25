В Самаре на улице Советской таксист залетел под трамвай

324

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», - сообщил очевидец.Передняя часть машины оказалась смята. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Из-за ДТП движение трамваев по Советской было заблокировано."Вот тебе и Яндекс Такси: по поводу ДТП 25.12.17 на пересечении Советской/Нагорной: вина водителя автомобиля. Время простоев трамваев 23 минуты в оба направления!!!!", - сообщают в Твиттере ТТУ Самара.Фото: vk.com/dtp_sam